«Юта» подписала российского защитника Дуду

«Юта» заключила соглашение с российским защитником Артемом Дудой, сообщает агент игрока Дэн Мильштейн в соцсетях.

Контракт с 20-летним хоккеистом рассчитан на три года.

Дуда летом 2023-го переехал в США, где поступил на обучение в Университет Мэна. В декабре того же года он получил запрет на выступления от Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) из-за действующего на тот момент контракта с ЦСКА.

В 2022 году «Аризона» выбрала российского хоккеиста под 36-м номером драфта НХЛ.

Ранее «Юта» объявила о подписании контракта с российским нападающим Егором Соколовым.