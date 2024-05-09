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НХЛ

Сегодня, 15:31

«Юта» представила 20 возможных вариантов названия команды

Ана Горшкова
Корреспондент
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У команды НХЛ «Юта», которая ранее называлась «Аризона», не будет названия, логотипа и талисмана до сезона-2025/26, сообщает сайт НХЛ.

При этом сейчас началось голосование болельщиков за новое имя команды. «Юта» представила 20 возможных вариантов: Black Diamonds («Черные бриллианты»), Blast («Взрыв»), Blizzard («Метель»), Canyons («Каньоны»), Caribou («Карибу»), Freeze («Замороженные»), Frost («Мороз»), Fury («Ярость»), Glaciers («Ледники»), HC, Hive («Улей»), Ice («Лед»), Mammoth («Мамонты»), Mountaineers («Альпинисты»), Outlaws («Преступники»), Powder («Порох»), Squall («Шквал»), Swarm («Рой»), Venom («Яд»), Yetis («Йети»).

Болельщики могут выбрать четыре лучших варианта во время первого тура голосования. Следующие шаги будут объявлены позднее. В сезоне НХЛ-2024/25 команда будет носить джерси с надписью «Юта».

В апреле 2024 года НХЛ одобрила передачу всех активов «Аризоны» новой франшизе в Юте.

Источник: НХЛ
НХЛ
ХК Аризона Койотс
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