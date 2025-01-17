«Рейнджерс» обыграли «Юту», Панарин оформил дубль

«Рейнджерс» на выезде переиграли «Юту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

Российский нападающий гостей Артемий Панарин забросил две шайбы. Теперь у 33-летнего россиянина 47 (19+28) очков в 42 играх этого сезона.

Голкипер Игорь Шестеркин отразил 28 из 31 броска по своим воротам.

Защитник «Юты» Михаил Сергачев отметился голевой передачей и достиг отметки в 30 (8+22) очков в 44 играх.

«Рейнджерс» набрали 45 очков в 44 матчах и занимает 13-е место в Восточной конференции. «Юта» идет на 11-й строчке — 43 очка в 44 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Рейнджерс» — 3:5 (2:2, 1:0, 0:3)

Голы: Маччелли — 6 (Хэйтон, Коул), 1:01 — 1:0. Панарин — 18 (Лафренье), 3:42 — 1:1. Маччелли — 7 (Хэйтон, Сергачев), 8:12 — 2:1. Калиев — 1 (Хытил, Вааканайнен), 16:25 — 2:2. Кули — 13 (бол., Келлер, Шмальц), 20:57 — 3:2. Смит — 9 (мен., Шнайдер, Линдгрен), 40:28 — 3:3. Крайдер — 14 (Кэррик), 50:22 — 3:4. Панарин — 19 (п.в., Кэррик, Фокс), 59:22 — 3:5.

Вратари: Веймелка (58:21 — 59:22) — Шестеркин.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 31 (15+8+8) — 25 (8+6+11).

Наши: Сергачев (22.16/2/-2) — Панарин (18.32/4/+2).

17 января. Солт-Лейк-Сити. Delta Center. 11131 зритель.