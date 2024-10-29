«Сан-Хосе» в овертайме обыграл «Юту» и одержал первую победу в сезоне, Сергачев забил дебютный гол

«Юта» дома проиграла «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:5 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил Александр Веннберг. Также у гостей дубль оформил Микаэль Гранлунд, по разу отличились Фабиан Зеттерлунд и Тайлер Тоффоли. Даниил Гущин отметился результативной передачей.

У хозяев одну шайбу забросил российский защитник Михаил Сергачев, впервые отличившийся голом за «Юту». Дубль оформил Матиас Маччелли. Еще одна шайба на счету Дилана Гюнтера.

«Сан-Хосе» (4 очка) одержала первую победу в текущем сезоне, прервав серию из девяти поражений подряд. Команда остается на последнем, 16-м месте в Западной конференции НХЛ.

«Юта» (10) потерпела четвертое поражение кряду и идет десятой на «Западе».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Сан-Хосе» — 4:5 ОТ (2:0, 2:1, 0:3, 0:1)

Голы: Гюнтер — 6 (Келлер), 11:00 — 1:0. Маччелли — 1 (Коул, Шмальц), 16:24 — 2:0. Зеттерлунд — 4 (Гущин, Тран), 29:12 — 2:1. Маччелли — 2 (Коул, Колячонок), 30:38 — 3:1. Сергачев — 1 (Колячонок, Кули), 39:36 — 4:1. Зеттерлунд — 5 (Гранлунд, Уолман), 55:28 — 4:2. Гранлунд — 5 (Уолман, Эклунд), 55:53 — 4:3. Тоффоли — 5 (Уолман, Веннберг), 57:18 — 4:4. Веннберг — 1 (бол., Гранлунд, Тоффоли), 61:26 — 4:5.

Вратари: Ингрэм — Блэквуд (55:21 — 55:28, 55:33 — 55:53, 57:04 — 57:18).

Штраф: 13 — 9.

Броски: 23 (11+8+3+1) — 46 (9+17+17+3).

Наши: Сергачев (26.35/4/-1) — Гущин (16.02/2/+1), Костин (5.34/0/-2).

29 октября. Солт-Лейк-Сити. Delta Center. 11131 зритель.