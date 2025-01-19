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Сегодня, 07:43

«Юта» дома победила «Сент-Луис»

Даниил Аршавский
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«Юта» переиграла «Сент-Луис» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

У хозяев отличились Майкл Кесселринг, Ник Шмальц, Клейтон Келлер и Логан Кули.

В составе «Блюз» шайбы забросили Тайлер Такер и Джейк Нейборс.

«Юта» набрала 45 очков в 45 матчах и занимает 11-е место в Западной конференции, «Сент-Луис» идет 10-м с 48 баллами за 47 встреч.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Сент-Луис» — 4:2 (3:1, 1:1, 0:0)

Голы: Такер — 2 (Сундквист), 2:05 — 0:1. Кессельринг — 5 (бол., Кули, Келлер), 6:06 — 1:1. Шмальц — 9 (Келлер, Марино), 8:25 — 2:1. Келлер — 15 (Кули), 10:31 — 3:1. Нейберс — 12 (бол., Холлоуэй, Шенн), 21:32 — 3:2. Кули — 14 (Келлер, Вялимяки), 30:42 — 4:2.

Вратари: Ингрэм — Биннингтон (58:51).

Штраф: 13 — 11.

Броски: 33 (17+9+7) — 24 (6+9+9).

Наши: — - Бучневич (16.44/0/-3), Торопченко (14.54/2/0).

19 января. Солт-Лейк-Сити. Delta Center. 11131 зритель.

Хоккей
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
ХК Юта
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