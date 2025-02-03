«Сент-Луис» обыграл «Юту» и прервал серию из четырех поражений

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Юту» со счетом 2:1.

В составе гостей отличились Александр Тексье и Джордан Кайру, Павел Бучневич сделал результативную передачу. У хозяев единственный гол на счету Майкла Кесселринга.

«Сент-Луис» прервал серию из четырех поражений и с 52 очками расположился на десятом месте в Западной конференции. «Юта» с 51 очком — на 11-й строчке.

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«Юта» — «Сент-Луис» — 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Голы: Тексье — 4 (Факса, Торопченко), 17:41 — 0:1. Кессельринг — 6 (Бьюгстад, Стенлунд), 43:27 — 1:1. Кайру — 22 (Томас, Бучневич), 47:13 — 1:2.

Вратари: Ингрэм (58:51) — Биннингтон.

Штраф: 11 — 13.

Броски: 25 (6+9+10) — 29 (15+7+7).

Наши: Сергачев (27.50/2/0) — Бучневич (20.22/3/+1), Торопченко (11.19/1/+1).

3 февраля. Солт-Лейк-Сити. Delta Center.