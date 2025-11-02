2 ноября, 20:15
«Юта Маммот» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в воскресенье, 2 ноября. Игра пройдет на арене «Дельта Центр» в Солт-Лейк-Сити, стартовое вбрасывание — в 23.30 по московскому времени.
В России отсутствуют официальные трансляции НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».
Обе команды провели по 11 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, «Юта» набрала 16 очков, «Тампа» — 12. В предыдущей игре сезона «Юта» уступила «Эдмонтону» (3:6), а «Тампа» победила «Даллас» (2:1ОТ).