«Юта» и «Тампа-Бэй» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ

«Юта Маммот» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в воскресенье, 2 ноября. Игра пройдет на арене «Дельта Центр» в Солт-Лейк-Сити, стартовое вбрасывание — в 23.30 по московскому времени.

«Юта Маммот» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»: трансляция матча регулярного чемпионата НХЛ (видео онлайн)

Следить за основными событиями и результатом игры «Юта» — «Тампа-Бэй» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

В России отсутствуют официальные трансляции НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

НХЛ. Регулярный чемпионат

2 ноября, 23:30. Delta Center (Солт-Лейк-Сити) Юта Тампа-Бэй

Обе команды провели по 11 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, «Юта» набрала 16 очков, «Тампа» — 12. В предыдущей игре сезона «Юта» уступила «Эдмонтону» (3:6), а «Тампа» победила «Даллас» (2:1ОТ).