«Тампа» переиграла «Юту», Кучеров остался без очков

3 ноября, 02:13
«Тампа» победила «Юту» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.
За «Лайтнинг» забили Янни Гурд, Энтони Чирелли, Джейк Гюнцель и Брэндон Хагель, за «Маммот» — Лоусон Крауз и Кайлер Ямамото.
Российский нападающий «Тампы» не отметился результативными действиями. В сезоне-2025/26 на счету 32-летнего игрока 10 (4+6) очков в 10 матчах. Форвард не набирает очки во второй игре подряд.
«Тампа» одержала пятую победу подряд. Она занимает седьмое место в таблице Восточной конференции (14 очков после 12 матчей), «Юта» идет на третьем месте в Западной конференции (16 очков после 12 игр).
Vladislove Dobry
Куч пока не в своих лучших кондициях , Пойнт вообще как будто спит , куда то девалась его лихость и настырность .
05.11.2025
muzsolini
Очки разбили что ли? Без очков трудно, шайбу не видно.
03.11.2025
Демеч
Йоханссон сегодня был неплох, всё своё вычистил. Пойнт всё ещё в гиперсне, пора выходить уже из него. Никита в концовке мог два раза забивать в пустые,но видимо не его день.
03.11.2025
Демеч
Хедман слошарил конкретно, подарив Юте второй гол, но команда выручила капитана, закрыла косяк победой по итогу.
03.11.2025
Демеч
Есть пятая победа подряд! Игра получилась зрелищная, без провисаний, соперники шустро двигали шайбу по льду. В целом более-менее всё ровно было она протяжении матча, в нужный момент выручил Гюнцель индивидуальными действиями.
03.11.2025