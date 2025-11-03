«Тампа» переиграла «Юту», Кучеров остался без очков

«Тампа» победила «Юту» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

За «Лайтнинг» забили Янни Гурд, Энтони Чирелли, Джейк Гюнцель и Брэндон Хагель, за «Маммот» — Лоусон Крауз и Кайлер Ямамото.

Российский нападающий «Тампы» не отметился результативными действиями. В сезоне-2025/26 на счету 32-летнего игрока 10 (4+6) очков в 10 матчах. Форвард не набирает очки во второй игре подряд.

«Тампа» одержала пятую победу подряд. Она занимает седьмое место в таблице Восточной конференции (14 очков после 12 матчей), «Юта» идет на третьем месте в Западной конференции (16 очков после 12 игр).