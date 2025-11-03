Видео
3 ноября, 02:13

«Тампа» переиграла «Юту», Кучеров остался без очков

Павел Лопатко

«Тампа» победила «Юту» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

За «Лайтнинг» забили Янни Гурд, Энтони Чирелли, Джейк Гюнцель и Брэндон Хагель, за «Маммот» — Лоусон Крауз и Кайлер Ямамото.

Российский нападающий «Тампы» не отметился результативными действиями. В сезоне-2025/26 на счету 32-летнего игрока 10 (4+6) очков в 10 матчах. Форвард не набирает очки во второй игре подряд.

«Тампа» одержала пятую победу подряд. Она занимает седьмое место в таблице Восточной конференции (14 очков после 12 матчей), «Юта» идет на третьем месте в Западной конференции (16 очков после 12 игр).

НХЛ. Регулярный чемпионат
2 ноября, 23:30. Delta Center (Солт-Лейк-Сити)
Юта
Тампа-Бэй

5

  • Vladislove Dobry

    Куч пока не в своих лучших кондициях , Пойнт вообще как будто спит , куда то девалась его лихость и настырность .

    05.11.2025

  • muzsolini

    Очки разбили что ли? Без очков трудно, шайбу не видно.

    03.11.2025

  • Демеч

    Йоханссон сегодня был неплох, всё своё вычистил. Пойнт всё ещё в гиперсне, пора выходить уже из него. Никита в концовке мог два раза забивать в пустые,но видимо не его день.

    03.11.2025

  • Демеч

    Хедман слошарил конкретно, подарив Юте второй гол, но команда выручила капитана, закрыла косяк победой по итогу.

    03.11.2025

  • Демеч

    Есть пятая победа подряд! Игра получилась зрелищная, без провисаний, соперники шустро двигали шайбу по льду. В целом более-менее всё ровно было она протяжении матча, в нужный момент выручил Гюнцель индивидуальными действиями.

    03.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    НХЛ
    ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
    ХК Юта Маммот
    Популярное видео
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
