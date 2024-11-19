Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 04:45

«Юта» — «Вашингтон»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Юта» встретится с «Вашингтоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Telegram Дзен

«Юта» и «Вашингтон Кэпиталз» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на вторник, 19 ноября. Игра пройдет на стадионе «Дельта-Центр» в Солт-Лейк-Сити, стартовое вбрасывание состоится в 5.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций НХЛ. Видео могут появляться в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

С ключевыми событиями игры «Юта» — «Вашингтон» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Команды провели по 17 матчей в регулярном чемпионате НХЛ: «Юта» набрала 17 очков, «Вашингтон» — 25.

«Юта» уступила «Вегасу» в матче 16 ноября — 2:4. «Вашингтон» победил «Вегас» в игре 18 ноября — 5:2, а капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик.

Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Юта

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Капитан «Вашингтона» Овечкин сделал хет-трик в матче с «Вегасом»
Чудо-шайба Кузнецова, мясник Ротенберг и голевой карнавал от «Спартака». Что произошло в КХЛ 18 ноября
«Эффект Трампа» и ожидание переговоров по Украине. Что пишут СМИ
Байден ушел в лес в ходе выступления в джунглях Амазонки
Рютте обвинил РФ в нарушении ракетами и БПЛА воздушного пространства НАТО
Сборные России и Сирии сыграют матч в Волгограде 19 ноября
Сегодня
Вчера
Неделя