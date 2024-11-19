«Юта» встретится с «Вашингтоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ

«Юта» и «Вашингтон Кэпиталз» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на вторник, 19 ноября. Игра пройдет на стадионе «Дельта-Центр» в Солт-Лейк-Сити, стартовое вбрасывание состоится в 5.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций НХЛ. Видео могут появляться в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

С ключевыми событиями игры «Юта» — «Вашингтон» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Команды провели по 17 матчей в регулярном чемпионате НХЛ: «Юта» набрала 17 очков, «Вашингтон» — 25.

«Юта» уступила «Вегасу» в матче 16 ноября — 2:4. «Вашингтон» победил «Вегас» в игре 18 ноября — 5:2, а капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик.