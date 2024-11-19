Дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Ютой»

«Вашингтон» на выезде переиграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

В столичной команде отличились Дилан Строум, Ник Дауд, Брэндон Дьюхейм, Алексей Протас и оформивший дубль российский нападающий Александр Овечкин.

В текущем сезоне 39-летний россиянин набрал 25 (15+10) очков в 18 встречах.

За «Юту» шайбы забросили Джек Макбэйн и Ник Бьюгстад.

«Вашингтон» с 27 очками лидирует в Восточной конференции, а «Юта» с 17 очками расположилась на 11-й строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Вашингтон» — 2:6 (1:3, 1:1, 0:2)

Голы: Макбэйн — 5 (Стенлунд, Коул), 3:05 — 1:0. Строум — 6, 7:46 — 1:1. Дауд — 5 (Духайм, Рэддиш), 7:56 — 1:2. Овечкин — 14 (Дюбуа), 11:05 — 1:3. Овечкин — 15 (бол., Карлсон, Строум), 25:38 — 1:4. Бьюгстад — 3 (Шмальц, Келлер), 31:44 — 2:4. Духайм — 4 (ван Римсдайк, Эллер), 47:30 — 2:5. Протас — 7 (Манджапане), 49:56 — 2:6.

Вратари: Ингрэм (Веймелка, 25:38) — Линдгрен.

Штраф: 13 — 21.

Броски: 26 (11+8+7) — 24 (8+10+6).

Наши: Сергачев (25.04/1/-1) — Овечкин (14.06/3/+2).

19 ноября. Солт-Лейк-Сити. Delta Center. 11131 зритель.