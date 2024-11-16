«Вегас» на выезде победил «Юту», Сергачев забросил шайбу

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Юту» со счетом 4:2.

В составе «Голден Найтс» отличились 3 (2+1) очка набрал Уильям Карлссон, дубль у Томаша Гертла. В составе «Юты» голы на счету Логана Кули и Михаила Сергачева.

После этого матча «Вегас» с 24 очками занимает третье место в Западной конференции, «Юта» с 17 очками — на 11-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Вегас» — 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)

Голы: Кули — 3 (Маччелли, Гюнтер), 11:16 — 1:0. Сергачев — 4 (бол., Келлер, Керфут), 26:59 — 2:0. Гертл — 6 (бол., Руа, Айкел), 33:37 — 2:1. Гертл — 7 (бол., Карлссон, Айкел), 48:23 — 2:2. Карлссон — 3 (Корчак, Швиндт), 58:42 — 2:3. Карлссон — 4 (п.в.), 59:31 — 2:4.

Вратари: Веймелка (58:52 — 59:31) — Хилл.

Штраф: 11 — 23.

Броски: 34 (16+10+8) — 29 (9+9+11).

Наши: Сергачев (24.25/2/0) — Барбашев (15.18/1/0), Дорофеев (14.51/1/-1).

16 ноября. Солт-Лейк-Сити. Delta Center. 11131 зритель.