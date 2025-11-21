Видео
Сегодня, 07:46

«Вегас» победил «Юту», Дорофеев сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
Павел Дорофеев в борьбе за шайбу с Ником Шмальцем.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Вегас» выиграл у «Юты» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Российский нападающий «Голден Найтс» Павел Дорофеев сделал голевую передачу. У 25-летнего россиянина теперь 16 (11+5) очков в 20 играх этого сезона.

У «рыцарей» дубль оформил Джек Айкел, а также по голу забили Бен Хаттон и Брэден Боумэн. Единственная шайба «мамонтов» на счету Нэйта Шмидта.

«Вегас» набрал 26 очков в 20 матчах и поднялся на 4-е место в Западной конференции. «Юта» идет на 10-й строчке — 23 очка в 21 игре.

НХЛ. Регулярный чемпионат
21 ноября, 05:00. Delta Center (Солт-Лейк-Сити)
Юта
Вегас
