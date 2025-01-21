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Сегодня, 08:10

«Юта» победила «Виннипег» в домашнем матче

Алина Савинова
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«Юта» на своем льду обыграла «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

У хозяев 3 (1+2) очка набрал Барретт Хэйтон, 2 (1+2) очка на счету Клейтона Келлера. Еще по голу за клуб из Солт-Лейк-Сити забили Олли Мяяття, Логан Кули и Матиас Маччелли.

У гостей в этой игре отличились Нино Нидеррайтер и Дилан Демело.

«Виннипег» (65 очков в 48 встречх) лидирует на «Западе». «Юта» с 47 очками после 46 матчей идет на 11-й позиции.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Юта» — «Виннипег» — 5:2 (0:0, 2:0, 3:2)

Голы: Мяяття — 1 (Шмальц, Келлер), 36:00 — 1:0. Кули — 15 (Хэйтон), 39:42 — 2:0. Хэйтон — 9 (Доан, Стенлунд), 44:53 — 3:0. Маччелли — 8 (Доан, Хэйтон), 48:04 — 4:0. Нидеррайтер — 13 (Элерс, Шайфли), 48:32 — 4:1. Демело — 3 (Элерс, Самберг), 51:48 — 4:2. Келлер — 16 (п.в., Шмальц), 57:55 — 5:2.

Вратари: Ингрэм — Хеллибак (57:19 — 57:55).

Штраф: 2 — 16.

Броски: 28 (10+10+8) — 25 (11+6+8).

Наши: — - Наместников (15.53/1/0).

21 января. Солт-Лейк-Сити. Delta Center.

Хоккей
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