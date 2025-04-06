«Виннипег» на выезде уступил «Юте»

«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил «Юте» со счетом 1:4.

В составе «Джетс» шайбу забросил Марк Шайфли, у хозяев отличились Клэйтон Келлер, Барретт Хэйтон, Кевин Стенлунд и Ник Бьюгстад.

После этого матча «Виннипег» со 108 очками занимает первое место в Западной конференции, «Юта» с 82 очками — на 11-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Виннипег» — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Голы: Келлер — 26 (бол., Хэйтон, Шмальц), 4:24 — 1:0. Хэйтон — 19 (бол., Гюнтер, Келлер), 20:57 — 2:0. Стенлунд — 13 (Сергачев, Марино), 36:57 — 3:0. Шайфли — 38 (бол.), 42:45 — 3:1. Бьюгстад — 6 (п.в., Стенлунд, Мяяття), 57:19 — 4:1.

Вратари: Веймелка — Хеллибак.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 28 (11+11+6) — 33 (7+12+14).

Наши: Сергачев (22.33/0/+1) — Наместников (17.32/3/-1).

6 апреля. Солт-Лейк-Сити. Delta Center. 11131 зритель