Задоров исполнил мощный хит в матче с «Баффало»

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«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Баффало» (3:6).
Защитник «Флэймз» Никита Задоров отметился первым голом в сезоне, а также мощным силовым приемом на форварде Джеффе Скиннере, за что получил малый штраф за толчок на борт.
Zadorov with a dangerous hit on Jeff Skinner pic.twitter.com/RkAIUXpFXX— Ring of Fire CGY (@RingOfFireCGY) October 21, 2022
Еще за один хит Задоров получил малый штраф за подножку.
Nikita Zadorov with a huge hit on the forecheck! pic.twitter.com/0qRKwNBmA7— Ring of Fire CGY (@RingOfFireCGY) October 21, 2022