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НХЛ

Сегодня, 07:44

Задоров исполнил мощный хит в матче с «Баффало»

Сергей Разин
корреспондент

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Баффало» (3:6).

Защитник «Флэймз» Никита Задоров отметился первым голом в сезоне, а также мощным силовым приемом на форварде Джеффе Скиннере, за что получил малый штраф за толчок на борт.

Еще за один хит Задоров получил малый штраф за подножку.

Никита Задоров
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Калгари Флэймз
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