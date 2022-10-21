Задоров исполнил мощный хит в матче с «Баффало»

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Баффало» (3:6).

Защитник «Флэймз» Никита Задоров отметился первым голом в сезоне, а также мощным силовым приемом на форварде Джеффе Скиннере, за что получил малый штраф за толчок на борт.

Zadorov with a dangerous hit on Jeff Skinner pic.twitter.com/RkAIUXpFXX — Ring of Fire CGY (@RingOfFireCGY) October 21, 2022

Еще за один хит Задоров получил малый штраф за подножку.