20 октября, 09:01

Задоров лидирует в НХЛ по количеству силовых приемов

Российский защитник «Бостона» Никита Задоров стал лидером НХЛ по количеству силовых приемов, сообщает сайт лиги.

В семи матчах регулярного чемпионата 30-летний хоккеист выполнил уже 34 хита.

В последнем матче против «Юты» (2:3) Задоров провел на льду 20 минут и 44 секунды, из которых 18 секунд играл в большинстве и 4 минуты 29 секунд в меньшинстве.

В текущем сезоне НХЛ Задоров набрал 2 (1+1) очка, заработал 8 минут штрафа и имеет «+4» в графе полезности. Его среднее игровое время составляет 21 минуту 20 секунд. В «Бостоне» он также занимает второе место по числу заблокированных бросков — 16.

3

  • Вислый в бане

    Отличное достижение, грац. Ну вот и русский в Бостоне стал лидером, Дон Черри должен быть доволен. (но комментов в таких темах никогда не бывает, легче же за АО глорить)

    21.10.2025

  • oleg kislak

    Должен в этом сезоне показать себя!

    20.10.2025

  • андр

    Никита молодец!

    20.10.2025

