Задоров начал массовую драку в предсезонном матче НХЛ с «Сиэтлом»

Российский защитник «Калгари» Никита Задоров устроил драку в предсезонном матче НХЛ против «Сиэтла» (3:5).

В конце первого периода форвард «Кракен» Мариан Студенич врезался в нападающего «Флэймз» Джейкоба Пеллетье, который в итоге ударился головой в борт. После этого Задоров заступился за своего одноклубника, вступив в драку со Студеничем, и началась массовая потасовка.

Россиянин получил две минуты штрафа, а Студенич — матч-штраф.

28-летний Задоров является воспитанником хоккейной школы ЦСКА. С 2021 года он выступает в НХЛ за «Калгари». В сезоне-2022/23 защитник набрал 21 очко (14+7) в 82 матчах за канадскую команду.