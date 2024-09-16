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Сегодня, 09:26

Задоров назвал Демидова будущей русской звездой НХЛ уровня Овечкина и Кучерова

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Бостона» Никита Задоров рассказал о перспективах молодых российских игроков в НХЛ.

— Ты лично видишь среди молодых хоккеистов, которые сейчас в лигу заходят или только зашли первые годы, звезд уровня Малкина, Овечкина, Панарина, Никиты Кучерова?

— Из русских?

— Да, из русских игроков.

— Думаю, Демидов 100 процентов есть, — сказал Задоров в интервью «ЧЕРКАС АТЛАНТ».

Роман Ротенберг. «Гол Демидова смотрят по всему миру — в Америке, Индии, Малайзии и ЮАР». Ротенберг торжествует — СКА наконец победил

Демидов был выбран «Монреалем» под пятым номером драфта НХЛ. В текущем сезоне 18-летний россиянин провел за СКА 5 матчей, в которых набрал 2 (1+1) очка.

Источник: Youtube-канал «ЧЕРКАС АТЛАНТ»
Никита Задоров
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
Иван Демидов

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