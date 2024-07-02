Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

2 июля, 23:58

Задоров объяснил, почему решил продолжить карьеру в «Бостоне»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский защитник Никита Задоров прокомментировал свое решение присоединиться к «Бостону».

Ранее стало известно, что 29-летний хоккеист подписал шестилетний контракт с «Брюинз» на 30 миллионов долларов.

Никита Задоров. Контракт жизни Задорова, Тренин едет к Капризову, Мичков наконец в «Филадельфии». Русские итоги открытия рынка НХЛ

«С чего начать, почему я выбрал «Брюинз»? Мне нравится здесь все, культура в организации. За своих 11 лет в НХЛ я не слышал ничего плохого о культуре «Брюинз», команде «Брюинз» и игроках, которые здесь выступали. Для меня это было практически очевидным решением, когда мы узнали, что «Брюинз» заинтересованы в том, чтобы я стал играл за них. Это было взаимно», — приводит пресс-служба НХЛ слова Задорова.

Защитник также отметил, что «Бостон» всегда находился на вершине его списка из команд, за которые он хотел бы выступать.

В минувшем сезоне Задоров провел за «Калгари» и «Ванкувер» 75 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 20 (6+14) очков. В 13 играх плей-офф защитник заработал 8 (4+4) очков.

Источник: https://www.nhl.com/news/elias-lindholm-nikita-zadorov-primed-to-fill-holes-on-boston-bruins-roster
Никита Задоров
1
Обсудить
Читайте также
Американцы отправят на Олимпиаду небинарную легкоатлетку
Барбоза раскритиковал Роналду за слезы в матче против Словении
В Москве задержали мужчину за нецензурную татуировку в адрес ВС России
Роналду бьет антирекорды, отбирает решающие удары и проваливает их — но все в восторге. Как Португалия стала зависимой и несчастной от Криштиану Роналду
Суд признал Невзорова и его жену экстремистским объединением, изъяв их имущество
Орбан рассказал о реакции Зеленского на предложение о прекращении огня
Популярное видео
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

«Питтсбург» подписал защитника Ахо