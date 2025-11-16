Задоров оценил игру «Бостона» в меньшинстве против «Монреаля»

Защитник «Бостона» Никита Задоров прокомментировал игру команды в меньшинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (3:2).

Хоккеисты канадского клуба не реализовали в игре семь попыток большинства.

«Потрясающе. Я думаю, это определенно принесло нам победу. Ребята ложились на лед, делали все — блокировали броски, подставляли лица под линию броска и все такое. Так что мы гордимся этим, и это определенно было важным фактором сегодня и принесло нам два очка», — приводит слова Задорова официальный сайт НХЛ.

«Бостон» набрал 24 очка в 20 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.