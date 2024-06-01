Задоров оценил свое будущее в «Ванкувере»

Сегодня, 09:09
Российский защитник «Ванкувера» Никита Задоров поделился мнением о своем будущем в команде. Он отметил, что надеется подписать новый контракт с клубом.
«Я могу легко играть до 35 или 36 лет на высоком уровне. Мое тело способдно это сделать. Я не склонен к травмам. Могу выйти на новый уровень, если буду знать срок своего контракта.
Возвращение в Россию? На следующий же день я буду в Сибири», — цитирует Задорова Sportsnet.
В нынешнем плей-офф НХЛ Задоров провел 13 матчей, набрав 16 (8+8) очков. В команде он выступает с ноября 2023 года.