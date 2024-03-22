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НХЛ

22 марта, 10:21

Задоров оценил свой дубль в матче против «Монреаля»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Ванкувера» Никита Задоров поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата НХЛ против «Монреалем» (4:1). 28-летний россиянин оформил дубль.

«Первый гол был простым — просто сделал бросок. Сэм Лафферти сделал хороший заслон вратарю, и шайба попала в ворота. А потом я просто прибежал в атаку, Михеев хорошо сыграл, так что мне оставалось только попасть в ворота», — приводит слова Задорова официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне Задоров провел 64 матча, в которых набрал 18 (6+12) очков.

«Ванкувер» набрал 94 очка и лидирует в Западной конференции. «Баффало» идет на 11-й строчке в Восточной конференции — 71 очко.

Никита Задоров
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Монреаль Канадиенс
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