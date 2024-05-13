Задоров оштрафован на 5 тысяч долларов за удар Макдэвида

Российский защитник «Ванкувера» Никита Задоров получил штраф в размере 5 тысяч долларов из-за потасовки с форвардом «Эдмонтона» Коннором Макдэвидом, сообщает пресс-служба Департамента безопасности игроков НХЛ.

Инцидент произошел после третьего матча серии второго раунда Кубка Стэнли, который завершился победой «Кэнакс» со счетом 4:3. После финальной сирены россиянин вмешался в перепалку одноклубника Карсона Соуси и нападающего «Эдмонтона». Задоров подъехал к Макдэвиду сзади и толкнул его в спину.

«Ванкувер» на данный момент ведет в серии с «Эдмонтоном» до 4 побед (2-1). На счету 29-летнего Задорова 7 (4+3) очков в 9 матчах текущего плей-офф НХЛ.