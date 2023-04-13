Задоров: «Кажется, «русской ракетой» называли Буре? Мне до него далеко»

Российский защитник «Калгари» Никита Задоров отреагировал на слова главного тренера команды Дэррила Саттера, который назвал хоккеиста «русской ракетой» после его хет-трика в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (3:1).

«Кажется, такое прозвище было у Павла Буре? Мне до него, конечно, далеко, — цитирует пресс-служба клуба Задорова. — Он, вроде, два года подряд забивал по 65. Мне сказали попробовать зайти на хет-трик. В первый раз я попал в защитника, а во второй — просто закрыл глаза, как бы почувствовал, где находятся ворота, и получил удачный отскок. Это было здорово. Все сработало».

«Калгари» набрал 93 очка и занимает 9-е место в Западной конференции. Команда Саттера не смогла пробиться в плей-офф НХЛ.

В текущем сезоне 27-летний Задоров провел за «Калгари» 82 матча и набрал 21 (14+7) очко.