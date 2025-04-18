Задоров — первый россиянин, который стал лидером по штрафным минутам в регулярном чемпионате НХЛ

Защитник «Бостона» Никита Задоров в сезоне-2024/25 набрал 145 штрафных минут в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ. Таким образом, он стал первым россиянином в НХЛ, кто набрал больше всех минут штрафа в регулярке.

30-летний защитник стал лидером в сезоне по числу малых штрафов (40). Также у него семь пятиминутных штрафов и три 10-минутных.

Также на его счету 22 (4+18) очка при показателе полезности «+25».

«Бостон» с 76 очками в 82 играх занял 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не попал в плей-офф.