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Сегодня, 10:39

Задоров о дебюте за «Ванкувер» в игре с «Калгари»: «Мы добыли победу — это все, что имеет значение»

Руслан Минаев
Никита Задоров.
Фото USA Today Sports
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Защитник «Ванкувера» Никита Задоров поделился эмоциями после дебютной игры за «Кэнакс» против «Калгари» (4:3). Россиянин записал на свой счет голевую передачу в матче против бывшего клуба.

«Мы выполнили свою работу — добыли победу. Это все, что имеет значение. Что я жду от игры за «Ванкувер»? Это новая возможность, новый день. Как сказал бы мой старый тренер — это новый день в лиге, поэтому нужно быть готовым играть каждую ночь. В Ванкувере прекрасная команда и я счастлив играть в ней», — цитирует россиянина пресс-служба НХЛ.

«Ванкувер» набрал 33 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции.

Никита Задоров
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Калгари Флэймз
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