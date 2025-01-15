Сегодня, 09:14
Российский защитник «Бостона» Никита Задоров вступил в драку с хоккеистом «Тампы» Эриком Чернаком в начале третьего периода матча регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча «Брюинз» и «Лайтнинг» завершилась победой бостонской команды со счетом 6:2.
Во время потасовки со словацким защитником 29-летний россиянин нанес первому несколько ударов по лицу и позже бил игрока «Лайтнинг», повалив его на лед.
Оба участника драки были наказаны пятиминутным штрафом, но Задорову удалось избежать дополнительного наказания за чрезмерную жестокость.
В нынешнем сезоне защитник «Бостона» набрал 11 (2+9) очков в 46 матчах.