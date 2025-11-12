Задоров подрался с Доми в матче против «Торонто»

Защитник «Бостона» Никита Задоров подрался с нападающим «Торонто» Максом Доми в матче регулярного чемпионата НХЛ между командами (5:3).

Инцидент произошел в середине третьего периода встречи. В результате потасовки 30-летний россиянин повалил канадца на лед.

В этом сезоне на счету Задорова 18 матчей, в которых он отметился 1 голом и 3 результативными передачами.

«Брюинз» с 22 очками занимают четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Мэйпл Лифс» с 17 очками — на 14-й строчке «Востока».