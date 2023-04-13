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Сегодня, 10:08

Задоров признан третьей звездой дня в НХЛ

Мария Гусева
Никита Задоров.
Фото USA Today Sports
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Защитник «Калгари» Никита Задоров признан третьей звездой дня в НХЛ, сообщила пресс-служба лиги.

В матче регулярного чемпионата против «Сан-Хосе» (3:1) россиянин сделал хет-трик. 27-летний хоккеист впервые в карьере забросил три шайбы в одном матче. На счету Задорова 21 (14+7) очко в 82 матчах сезона.

Первой звездой дня стал нападающий «Айлендерс» Брок Нельсон, сделавший дубль в матче против «Монреаля» (4:2).

Второй звездой дня признан форвард «Далласа» Уайатт Джонстон, который отметился двумя голами в матче против «Сент-Луиса» (5:2).

Брок Нельсон
Никита Задоров
Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
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Задоров вторым защитником в истории «Калгари», оформившим натуральный хет-трик