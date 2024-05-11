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Сегодня, 08:36

Задоров признан третьей звездой второго матча серии «Ванкувер» — «Эдмонтон»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Никита Задоров.
Фото USA Today Sports
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Российский защитник «Ванкувера» Никита Задоров признан третьей звездой второго матча серии второго раунда Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (3:4 ОТ).

Хоккеист забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Первой звездой встречи стал нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, набравший 4 (1+3) очка. Второй звездой стал его одноклубник Леон Драйзайтль, у которого также 4 (1+3) очка.

«Эдмонтон» сравнял счет в серии с «Ванкувером» — 1-1. Третий матч состоится 13 мая и начнется в 4.30 (мск).

Коннор Макдэвид
Леон Драйзайтль
Никита Задоров
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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