Задоров прокомментировал конфликт с Малкиным в матче «Бостона» и «Питтсбурга»

Российский защитник «Бостона» Никита Задоров ответил на вопрос о конфликте с нападающим «Питтсбурга» Евгением Малкиным в матче между командами в регулярном чемпионате НХЛ.

Игра проходила 30 ноября и завершилась гостевой победой «Питтсбурга» — 2:1.

В конце первого периода 29-летний Задоров со скамейки ударил 38-летнего Малкина клюшкой в спину. Малкин постарался ударить соотечественника в ответ, но попал в другого игрока «Бостона». В итоге оба хоккеиста получили по малому штрафу.

После игры защитника «Бостона» спросили, есть ли у него история взаимоотношений с Малкиным.

«Мы с ним старые друзья, так что, разумеется, да». После этого Задоров добавил, что больше не будет говорить об этом.

В текущем сезоне в активе Малкина 22 (5+17) очка в 25 матчах регулярного чемпионата НХЛ. На счету Задорова 7 (1+6) очков в 25 играх.