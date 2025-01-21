Задоров прокомментировал свое лидерство по штрафным минутам в этом сезоне НХЛ

29-летний защитник «Бостона» Никита Задоров в интервью RG.org прокомментировал свое лидерство по штрафным минутам в нынешнем сезоне НХЛ. На его счету — 91 минута в 48 матчах, второе место в лиге с 86 минутами занимает его одноклубник Марк Кастелич.

«Мне и в «Калгари» говорили играть максимально жестко, и в «Ванкувере», и в «Бостоне», — сказал Задоров. — Это моя задача и мой стиль. Когда ты просишь хоккеиста играть физически агрессивно, то удаления неизбежны. Но половина из них была в первых десяти играх, когда я вообще не вылезал со скамейки штрафников. Когда сезон начинается, судьи тоже сидят целое лето, они взволнованы, и у них много энтузиазма свистеть и удалять. Были драки, десятки в конце игры. А если брать именно тупые удаления, о которых жалею, то их в сезоне было пять-шесть.

В каждом матче есть еще игра внутри игры, и ты пытаешься ее выиграть. Для этого иногда тебе нужно делать определенные вещи, чтобы сломать ребят в другой команде психологически. Простой болельщик этого не замечает и думает, что ты зарабатываешь какое-то тупое удаление, за roughing или еще что-то. А на самом деле там есть какое-то сообщение или своей, или другой команде, и психологически в этом ты в итоге все равно выигрываешь. Нужно это чувствовать — и думаю, что у меня уже достаточно опыта как в регулярных сезонах, так и в плей-офф, чтобы знать, когда и что нужно делать».