Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 13:28

Задоров рассказал, как российские хоккеисты в НХЛ относятся к СВО: «Разошлись на два лагеря»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Никита Задоров.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Защитник «Калгари» Никита Задоров рассказал, как российские хоккеисты в НХЛ относятся к СВО.

«Правда ли, что в первые дни спецоперации был создан общий чат со всеми российскими игроками? Да. Не помню, сколько времени прошло, но в самом начале мы собрали чат. Кто это сделал? Серега Бобровский был инициатором. Он собрал всех, сказал: «Ребята, нужно держаться вместе. Сейчас тяжелая ситуация, нужно решать, что делать».
Не помню кто, может быть, я предложил сделать какое-то заявление от всех русских игроков. Потому что все равно: у кого есть документ, у кого нет документа, у кого есть виза, кто на птичьих правах — все равно все следили за ситуацией. Я был со своим агентом, с NHLPA — это люди, которые помогают в бумажных делах. Мы не знали, может, всем визы аннулируют или канадские визы аннулируют, потому что Канада была еще более против спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), чем Америка. Никто не понимал, в каком мире сейчас находится русский народ и русские игроки в НХЛ.
У нас началась дискуссия насчет того, какое заявление должно быть, что в нем должно прозвучать. Кто-то предлагал сделать заявление? Да. Мы разошлись на два лагеря. Не по фамилиям: в одном — что нужно говорить про восемь лет, что это должно быть в заявлении. С другой стороны — адекватный лагерь. Когда я выложил пост в соцсетях? Через два дня (после начала СВО. — Прим. «СЭ»). Я до этого высказывался, всегда высказывался, до сих пор делаю это. Считаю, может быть, кто-то услышит мои слова, лишний раз задумается, у человека поменяется мнение», — сказал Задоров в интервью YouTube-каналу «вДудь»*.

28-летний Задоров — воспитанник ЦСКА. В 2012 году хоккеист перешел в канадский клуб «Лондон Найтс», выступающий в хоккейной лиге Онтарио.

В 2013 году «Баффало» выбрал Задорова под 16-м номером драфта НХЛ. Россиянин выступал за команду до 2015 года, после чего провел 5 лет в «Колорадо». В сезоне-2020/21 Задоров играл за «Чикаго», а в 2021 году был обменян в «Калгари».

Контракт защитника с нынешним клубом действует до конца сезона-2023/24.

Вместе со сборной России Задоров становился бронзовым призером чемпионата мира-2019.

*признан иноагентом в РФ

Никита Задоров
Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
19
Читайте также
Швейцарские юристы Kellerhals Carrard представят ВАДА на слушании дела фигуристки Валиевой
Отказаться нельзя подписывать. Где «красные линии» в декларациях о нейтралитете наших спортсменов? Колонка политолога
Источник сообщил о задержании первых подозреваемых в гибели российских миротворцев
Минспорта отказалось платить ежегодный взнос в бюджет WADA размером $1,2 млн
На Украине прогремели взрывы после атаки ВСУ на Крым
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

На сайте НХЛ спрогнозировали количество голов Овечкина в новом сезоне

Задоров ответил на вопрос об отношении к политической позиции Овечкина