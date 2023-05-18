Защитник «Калгари» Задоров: «Меня ненавидят за то, что пытаюсь быть правдорубом»

Российский защитник «Калгари» Никита Задоров предположил, из-за чего его хейтят многое российские болельщики.

«Сто процентов из-за моего языка. У меня всю жизнь так было: кому-то я нравлюсь, кто-то меня ненавидит за то, что пытаюсь правдорубом быть. Если мне задают вопрос, то я высказываю свое мнение. Кому-то оно не нравится, кому-то нравится. Я из-за этого не переживаю», — приводит Sport24 слова Задорова.

Также он рассказал, как воспринимает критику и негатив в свой адрес.

«Критика и негатив ранит, но от более близких людей, от тех, чье мнение мне важно. На посторонних людей, которые сидят на диване, мне все равно», — добавил хоккеист.

Задоров является воспитанником хоккейной школы ЦСКА. С 2021 года он выступает в НХЛ за «Калгари». В сезоне-2022/23 российский защитник набрал 21 очко (14+7) в 82 матчах за канадскую команду.