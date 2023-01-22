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НХЛ

Сегодня, 03:43

Задоров сделал мощный силовой прием и спровоцировал драку в матче с «Тампой»

Иван Торопцев
Корреспондент
Никита Задоров (в черном) в матче против «Тампы».
Фото USA Today Sports
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Российский защитник «Калгари» Никита Задоров спровоцировал драку во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (6:3).

В конце второго периода Задоров сбил с ног форварда «Лайтнинг» Ника Пола. Спустя несколько секунд россиянин ударил другого нападающего «Тампы» Кори Перри клюшкой в спину, после чего на льду началась потасовка.

Задоров был наказан штрафом на 2 минуты за грубость, также по две минуты получили Ник Пол и нападающий «Калгари» Диллон Дюбе. Форвард «Тампы» Кори Перри заработал штраф 2+10.

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