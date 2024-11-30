Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:58

Задоров со скамейки ударил Малкина клюшкой в матче «Бостона» и «Питтсбурга»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

В матче между «Бостоном» и «Питтсбургом» (1:2) в регулярном чемпионате НХЛ случился конфликт между защитником «Брюинз» Никитой Задоровым и форвардом «Пингвинз» Евгением Малкиным.

В конце первого периода 29-летний Задоров со скамейки ударил 38-летнего Малкина клюшкой в спину. Малкин постарался ударить соотечественника в ответ, но попал в другого игрока «Бостона». В итоге оба хоккеиста получили по малому штрафу.

В текущем сезоне в активе Малкина 22 (5+17) очка в 25 матчах регулярного чемпионата НХЛ. На счету Задорова 7 (1+6) очков в 25 играх.

Евгений Малкин
Никита Задоров
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Питтсбург Пингвинз
Читайте также
Олимпийская чемпионка Алина Загитова за год нарушила ПДД 197 раз
Минобороны сообщило об 11 ликвидированных беспилотниках над регионами России
В РФС давно знали о самарском «долге на взятки судьям», матчи «Крыльев» проверяют иностранцы, имя информатора - тайна. Что Дюков рассказал о коррупционном скандале
ФИФА запретила Буркина-Фасо играть со сборной России
В Иркутской области отец выбросил дочь из окна из-за ее внешнего вида
Головин отреагировал на непожатую руку Трубина
Сегодня
Вчера
Неделя