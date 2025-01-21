Задоров восхитился Ванкувером и рассказал, что «Кэнакс» предлагал ему такие же условия, как и «Бостон»

29-летний защитник «Бостона» Никита Задоров, в прошлом сезоне выступавший за «Ванкувер», в интервью RG.org с восторгом отозвался о времени, проведенном в «Кэнакс», и отметил, что клуб с запада Канады летом предлагал ему примерно такие же условия нового контракта, как и «Брюинз», но по семейным причинам он решил выступать в США.

«Да, они («Кэнакс») предлагали, — отвечает он, отметив, что общался примерно с двадцатью командами. — И по деньгам, в принципе, было все то же самое (что получил от «Бостона»). «Ванкувер» меня не обидел, все, что они предлагали, было очень хорошо. В паре моментов в переговорах мне что-то не понравилось — и как они велись, и как мне презентовалась информация. Но главным было не это. К концу, когда пришло время принимать решение, мы все взвешивали, и пара факторов сыграла за то, что для нашей семьи было более комфортно играть в Америке, чем в Канаде. Ты составляешь список и ставишь галочки: это больше подходит тут, это — там. В итоге выбрали то, что более актуально для хоккея и более актуально для жизни».

При этом Задоров с восхищением отозвался об отрезке в прошлом сезоне, который он провел в Ванкувере.

«Это, наверное, были самые крутые шесть месяцев моей карьеры, — отметил защитник. — Там вообще кайф играть в хоккей. Болельщики офигенные, город классный, команда — тоже.

Коллектив, тренерский штаб — все было супер. Главный тренер Токкет, Седины, Фут, Гончар — куда ни плюнь, попадешь в члена Зала славы. От каждого можно научиться многому. Когда Сергей Гончар приезжал, он много работал со всеми защитниками индивидуально, и в каких-то вещах я на сто процентов прибавил. Думаю, эти шесть месяцев стали очень большим толчком для моей карьеры, я сильно изменился как игрок.

Плей-офф в Ванкувере был сумасшедший по атмосфере. Помню, раньше мне казалась очень крутой обстановка во время Кубка в Сан-Хосе, в Нэшвилле, Вегасе, Эдмонтоне, Калгари. Но то, что происходило в Ванкувере, — сумасшествие другого уровня. По энергии, по громкости, по тому, как город жил хоккеем. Во время плей-офф ты пытаешься питаться дома, но когда выходишь куда-то на ужин — у тебя нет ни одного шанса заплатить самому. Или владельцы ресторана тут же подходят, или кто-то за соседним столиком за тебя заплатит. Город настолько жил хоккеем, что я такого никогда не видел», — сказал Задоров.