Задоров: «Для меня сборная России закрыта, все»

Защитник «Калгари» Никита Задоров заявил, что больше не планирует играть за сборную России.

«Я сейчас в команде не оказался бы. Для меня сборная закрыта, все. Особенно после этого интервью.

Допускаю ли, что больше никогда не смогу вернуться в Россию? Да. Но, думаю, такого не будет. Думаю, что когда-то точно вернусь. И я хочу вернуться. Не знаю, кем хочу быть после хоккея», – заявил Задоров в интервью YouTube-каналу «вДудь»*.

В последний раз Задоров играл за сборную России на чемпионате мира в 2021 году. 28-летний защитник играет за «Калгари» с сезона-2021/22. Ранее он выступал за «Колорадо» и «Баффало».

*признан иноагентом в РФ