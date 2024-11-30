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Сегодня, 19:05

Задорова и Малкина оштрафовали на 5 тысяч долларов за стычку во время матча «Бостон» — «Питтсбург»

Алина Савинова
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Защитник «Бостона» Никита Задоров и нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин наказаны денежным штрафом за инцидент в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Размер штрафа для российских хоккеистов составляет 5 тысяч долларов. Отмечается, что средства будут направлены в Фонд экстренной помощи игрокам НХЛ.

Конфликт между Задоровым и Малкиным произошел в конце первого периода матча «Бостон» — «Питтсбург». 29-летний защитник со скамейки ударил 38-летнего форварда клюшкой в спину. Малкин постарался ударить соотечественника в ответ, но попал в другого игрока «Бостона». В итоге судьи удалили на две минуты обоих россиян.

Матч прошел 30 ноября и завершился победой «Питтсбурга» со счетом 2:1. Малкин отметился результативной передачей в этой игре.

Евгений Малкин
Никита Задоров
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Питтсбург Пингвинз
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