Захар Бардаков: «Никогда раньше не следил за НХЛ, иногда это мешает во время игр»

Форвард «Эвеланш» Захар Бардаков в эксклюзивном интервью «СЭ» признался, что не знает большинства игроков ведущей заокеанской лиги.

— У вас контракт на год. Допускаете, что не захотите мириться с 6-8 минутами?

— Хочу играть больше и готов за это бороться.

— Вы недавно разгромили «Эдмонтон» — 9:1!

— Да, самая легкая игра. Я отдал две передачи, выглядел неплохо. Против 97-го номера, понятно, не выходил, но все равно было здорово.

— Похоже, вы не сильно следите за НХЛ, если не сразу назвали фамилию игрока под 97-м номером?

— Честно? Не особо. Слышу какие-то фамилии, Макдэвид например, но в целом понятия не имею, против кого играю. Мы недавно с «Ванкувером» встречались — фамилии читаю, а не узнаю. Никогда особенно не следил, не смотрел игры. Иногда это мешает — не знаешь, чего ждать от соперников. Но, по сути, все обычные ребята, просто быстрые и с шайбой уверенные. А я свой стиль не меняю.

24-летний Бардаков в регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 сыграл за «Колорадо» 12 матчей (6 минут 14 секунд на льду) и набрал 4 (1+3) очка.