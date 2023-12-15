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Нападающий Зак Паризе намерен вернуться в НХЛ, утверждает The Athletic.
39-летний американец пропустил старт сезона и решил провести время с семьей, но не объявлял о завершении карьеры. Сейчас хоккеист работает над тем, чтобы вернуться в оптимальную форму.
В данный момент неизвестно, когда игрок будет готов вернуться на лед, однако несколько клубов, среди которых его последняя команда — «Айлендерс» — следят за форвардом и рассматривают возможность предложить ему контракт.
В сезоне-2022/23 Паризе принял участие во всех 82 матчах «Айлендерс» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 34 (21+13) очка.
В плей-офф прошлого сезона хоккеист сыграл в 6 матчах и не отличился результативными действиями.