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Сегодня, 03:29

Зак Паризе намерен вернуться в НХЛ

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Нападающий Зак Паризе намерен вернуться в НХЛ, утверждает The Athletic.

39-летний американец пропустил старт сезона и решил провести время с семьей, но не объявлял о завершении карьеры. Сейчас хоккеист работает над тем, чтобы вернуться в оптимальную форму.

В данный момент неизвестно, когда игрок будет готов вернуться на лед, однако несколько клубов, среди которых его последняя команда — «Айлендерс» — следят за форвардом и рассматривают возможность предложить ему контракт.

В сезоне-2022/23 Паризе принял участие во всех 82 матчах «Айлендерс» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 34 (21+13) очка.

В плей-офф прошлого сезона хоккеист сыграл в 6 матчах и не отличился результативными действиями.

Зак Паризе
Хоккей
НХЛ
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