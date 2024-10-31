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Сегодня, 06:35

Веренски о травме Макдэвида: «Это было непреднамеренного. Он лучший в мире и должен быть на льду»

Руслан Минаев
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Защитник «Коламбуса» Зак Веренски прокомментировал столкновение с нападающим «Эдмонтона» Коннором Макдэвидом в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Форвард успел отыграть 37 секунд перед получение повреждения. После фола Веренски канадец неловко врезался в борт и травмировал лодыжку.

«Не было ничего преднамеренного. Ничего такого. Я просто тянулся за шайбой и задел его [Макдэвида]. Это плохо. Он лучший игрок в мире и должен быть на льду», — цитирует Веренски пресс-служба лиги.

Макдэвид выступает за «Эдмонтон» с 2015 года. В нынешнем сезоне на счету нападающего 10 очков (3+7) в 10 матчах.

Зак Веренски
Коннор Макдэвид
НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз

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