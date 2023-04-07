Сменщик Бобровского Лайон сделал 56 сэйвов в матче с «Оттавой» — это второй результат в истории «Флориды»

«Флорида» дома выиграла у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:2. Вратарь хозяев Сергей Бобровский пропускал матч из-за болезни.

Его сменщик Алекс Лайон по итогам встречи отразил 56 из 58 бросков. 30-летний американец показал второй результат в истории «Флориды». Лидирует Роберт Луонго, который в 2002 году в матче с «Детройтом» (2:3) сделал 57 сэйвов (60 бросков).

Также Лайон одержал 5 побед в 5 матчах с момента попадания Бобровского в лазарет. В этих играх голкипер отразил 172 броска из 179.