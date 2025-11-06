6 ноября, 18:03
Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли прокомментировал 900-й гол нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ.
«Еще одно громадное достижение величайшего голеадора, который когда-либо жил на свете», — приводит слова Дэйли в беседе «Чемпионат».
40-летний россиянин забросил шайбу в матче с «Сент-Луисом» (6:1).
Теперь у Овечкина 900 шайб в 1504 матчах за карьеру. В этом сезоне на счету нападающего 8 (3+5) очков в 13 играх.
06.11.2025