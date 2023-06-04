Заместитель комиссара НХЛ: «Лига не ведет расследование инцидента с Ничушкиным»

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли прокомментировал инцидент с форвардом «Колорадо» Валерием Ничушкиным.

«НХЛ не ведет расследование инцидента с Валерием Ничушкиным. «Колорадо» отреагировал на него надлежащим образом, хоккеист имеет право играть», — приводит слова Дэйли журналист Эллиотт Фридман.

Ничушкин был выведен из состава команды перед третьим матчем серии первого раунда Кубка Стэнли в гостях против «Сиэтла». По сообщениям североамериканских СМИ, поводом стал инцидент с пьяной девушкой, случившийся в холле гостиницы. Однако дальнейшее расследование показало, что Ничушкин не причастен к произошедшему.

В текущем сезоне 28-летний российский хоккеист провел 53 матча за «Эвеланш» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 47 (17+30) очков. В плей-офф на его счету — 2 игры и один гол.