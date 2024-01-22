Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 02:04

Замула — о голе «Оттаве»: «За грибами летом хожу — вот глаз и наметан»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Telegram Дзен

Защитник «Филадельфии» Егор Замула, набравший три очка (2+1) в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (3:5), в интервью «СЭ» прокомментировал необычную заброшенную шайбу.

«За грибами летом хожу — вот глаз и наметан», — сказал Замула.

Также 23-летний защитник, до этого сезона в НХЛ не забивавший (в 26 матчах за три предыдущих сезона у него было четыре передачи), объяснил свою существенно возросшую в последнее время результативность.

«Уже матчей 12-15 играю в первой бригаде большинства — вот и очки», — сказал пятый номер «Флайерз», на счету которого теперь в 38 матчах 15 (5+10) очков.

Егор Замула и&nbsp;Тайсон Форстер. Российский защитник забил самый курьезный гол сезона! Он набрал три очка, но команду это не спасло

НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
Егор Замула
Обсудить
Читайте также
Россиянка Минчева и украинка Котляр пожали друг другу руки на юниорском Australian Open
«Спартак» потребует у «Кадиса» 2 миллиона евро компенсации за Абаскаля
В Ленобласти ввели режим повышенной готовности для критической инфраструктуры
Выживший при крушении Falcon 10 в Афганистане добрался до села и попросил помощи
Генсек ООН строго осудил удар ВСУ по рынку в Донецке
Четыре человека погибли в результате стрельбы в штате Иллинойс
Популярное видео
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Капризов в матче с «Каролиной» забросил 16-ю шайбу в сезоне

Капризов в матче с «Каролиной» оформил дубль