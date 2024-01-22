Сегодня, 02:04
Защитник «Филадельфии» Егор Замула, набравший три очка (2+1) в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (3:5), в интервью «СЭ» прокомментировал необычную заброшенную шайбу.
«За грибами летом хожу — вот глаз и наметан», — сказал Замула.
Также 23-летний защитник, до этого сезона в НХЛ не забивавший (в 26 матчах за три предыдущих сезона у него было четыре передачи), объяснил свою существенно возросшую в последнее время результативность.
«Уже матчей 12-15 играю в первой бригаде большинства — вот и очки», — сказал пятый номер «Флайерз», на счету которого теперь в 38 матчах 15 (5+10) очков.