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Сегодня, 09:35

Замула рассказал, где рекомендовал бы жить Мичкову в Филадельфии

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Филадельфия» Егор Замула заявил, что порекомендовал бы новичку команды Матвею Мичкову жить подальше от центра города.

«Парень с характером, поэтому я помогу ему сделать все, чтобы он закрепился в составе. Все в его силах, руках и ногах. Рекомендовал бы ему при выборе жилья подальше держаться от центра», — приводит слова Замулы ТАСС.

23 июля 19-летний россиянин прилетел в Филадельфию. Его в аэропорту встретили генеральный менеджер клуба Даниэль Бриер и президент по хоккейным операциям Кит Джонс.

1 июля «Филадельфия» объявила о подписании контракта с Мичковым. Форвард был выбран клубом под общим 7-м номером на драфте 2023 года.

Источник: ТАСС
Матвей Мичков
Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
Егор Замула
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