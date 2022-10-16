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Сегодня, 11:47

Защита «Айлендерс» признана первой звездой дня в НХЛ

Руслан Минаев

Защита «Айлендерс» признана первой звездой дня в НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

Игроки обороны «Нью-Йорка» забили 5 из 7 голов команды в матче против «Анахайма» (7:1). Дубли на счету Скотта Мэйфилда и Робина Сало, еще одна шайба в активе Ноа Добсона.

Второй звездой дня признан нападающий «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе, который набрал 3 (1+2) очка в игре с «Миннесотой» (7:6).

Третья звезда — нападающий «Далласа» Роопе Хинтц, который также отметился 3 (2+1) очками в матче против «Нэшвилла» (5:1).

Роопе Хинтц
Хоккей
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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