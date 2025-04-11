Никишин подписал двухлетний контракт с «Каролиной»

«Каролина» объявила о подписании двухлетнего контракта новичка с защитником Александром Никишиным.

Сумма соглашения составляет 832 500 долларов. Также в договоре предусмотрен подписной бонус в размере 185 тысяч долларов.

В пятницу, 11 апреля, СКА объявил о переходе Никишина в «Каролину».

Защитник выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2022 года, а с осени 2023-го являлся капитаном команды. Никишин лидирует в истории СКА по голам, результативным передачам и набранным очкам среди защитников.

В сезоне-2024/25 он провел 61 матч в FONBET чемпионате КХЛ и набрал 46 (17+29) очков. В Кубке Гагарина на его счету 4 матча и 3 (2+1) очка.