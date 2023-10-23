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НХЛ

Сегодня, 08:59

Защитник «Анахайма» Минтюков стал второй звездой матча НХЛ с «Бостоном»

Виктория Кравченко
Павел Минтюков.
Фото Global Look Press
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Форвард «Бостона» Мэттью Пойтрас стал первой звездой в НХЛ по итогам матча с «Анахаймом» (3:1). Он забросил первые две шайбы в этой встрече. 19-летний канадец проводит первый сезон в НХЛ.

Второй звездой матча стал 19-летний российский защитник «Анахайма» Павел Минтюков. Он также проводит первый сезон в лиге, на его счету одна шайба и одна результативная передача в пяти матчах.

После этого матча «Бостон» с 10 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Анахайм» с 2 очками — на 15-й строчке «Запада».

НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Бостон Брюинз
Павел Минтюков
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