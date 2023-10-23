Защитник «Анахайма» Минтюков стал второй звездой матча НХЛ с «Бостоном»

Форвард «Бостона» Мэттью Пойтрас стал первой звездой в НХЛ по итогам матча с «Анахаймом» (3:1). Он забросил первые две шайбы в этой встрече. 19-летний канадец проводит первый сезон в НХЛ.

Второй звездой матча стал 19-летний российский защитник «Анахайма» Павел Минтюков. Он также проводит первый сезон в лиге, на его счету одна шайба и одна результативная передача в пяти матчах.